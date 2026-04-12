Verkehr: Blitzermarathon in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen

Was passiert bei der "Speedweek"?

Mit der sogenannten "Speedweek" nimmt die Polizei vor allem Raser ins Visier. Die Kontrollwoche läuft vom 13. bis zum 19. April. In diesem Zeitraum soll verstärkt die Geschwindigkeit kontrolliert werden. Am 15. April, dem Haupttag der Aktion, ist besondere Vorsicht geboten.