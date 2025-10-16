Verkehr: Billigere Führerscheine? Verkehrsminister macht Vorschläge

Berlin - Der Führerschein soll in Deutschland günstiger werden. Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) will an diesem Donnerstag Eckpunkte einer Reform der Fahrschulausbildung vorstellen, mit der die Kosten der Fahrerlaubnis gesenkt werden sollen. Ziel sei es, den Führerscheinerwerb bei weiterhin hohen Sicherheitsstandards bezahlbarer zu machen, hieß es aus Regierungskreisen. Nach Angaben aus der Branche kostet ein Führerschein derzeit im Durchschnitt rund 3.000 Euro, unter Umständen aber auch bis zu 4.500 Euro.