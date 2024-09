In der Nacht zum Sonntag fuhr der 37-Jährige demnach zunächst im Schwarzacher Ortsteil Schwarzenau den Spiegel eines Autos ab. Über einen Feldweg flüchtete er in den Dettelbacher Ortsteil Neuses am Berg, wo er ein Verkehrsschild umfuhr, ein geparktes Auto rammte und dieses auf ein weiteres Auto schob. Der Unfall machte einen Zeugen aufmerksam, der die Polizei alarmierte. Der Autofahrer setzte seine Fahrt aber offenbar fort. Zum Ende kam sie, als der Mann mit seinem Auto auf dem Weg in den Volkacher Ortsteil Köhler von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum fuhr.