Verkehr: Betrunkene fährt in Pferdekoppel – zwei Pferde brechen aus

Nordhausen (dpa/th) - Eine betrunkene Autofahrerin hat im Landkreis Nordhausen eine Pferdekoppel beschädigt, zwei Pferde konnten danach ausbrechen. Die 32-Jährige kam zwischen Niedersachswerfen und Woffleben von der Straße ab und beschädigte einen Leitpfosten sowie den Zaun der Pferdekoppel, wie die Polizei mitteilte. Die zwei Pferde verließen die Koppel, konnten aber von der Eigentümerin wieder eingefangen werden.