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Verkehr Betrunkene fährt in Pferdekoppel – zwei Pferde brechen aus

Zwei Pferde laufen nach einem Unfall im Landkreis Nordhausen aus ihrer Koppel. Die Polizei stellt bei der Fahrerin mehr als 1,8 Promille fest.

Verkehr: Betrunkene fährt in Pferdekoppel – zwei Pferde brechen aus
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Es wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. (Symbolfoto) Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa

Nordhausen (dpa/th) - Eine betrunkene Autofahrerin hat im Landkreis Nordhausen eine Pferdekoppel beschädigt, zwei Pferde konnten danach ausbrechen. Die 32-Jährige kam zwischen Niedersachswerfen und Woffleben von der Straße ab und beschädigte einen Leitpfosten sowie den Zaun der Pferdekoppel, wie die Polizei mitteilte. Die zwei Pferde verließen die Koppel, konnten aber von der Eigentümerin wieder eingefangen werden.

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Ein Atemalkoholtest bei der Fahrerin ergab laut Polizei einen Wert von mehr als 1,8 Promille. Es wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Außerdem wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt.