Forchheim (dpa/lby) - Wegen Bergungsarbeiten bei Forchheim ist die Autobahn 73 in Richtung Süden gesperrt. Wie ein Polizeisprecher sagte, wurden ein Auto und ein Lastwagen in der Nacht aufgrund von Aquaplaning in einen Unfall verwickelt. Ein Mensch wurde dabei schwer verletzt. Genauere Details waren zunächst nicht bekannt.