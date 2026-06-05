Verkehr: Beifahrer zeigt Polizisten Mittelfinger

Bindlach (dpa/lby) - Der Beifahrer eines Kleintransporters hat einer Zivilstreife den Mittelfinger gezeigt. Nach Polizeiangaben hatte der Mann 1,5 Promille.
Erst schleicht ein Transporter auf der Mittelspur der Autobahn 9, dann lässt dessen Beifahrer eine zivile Polizeistreife staunen. Was die Beamten bei der Kontrolle herausfinden, erklärt einiges.
Bindlach (dpa/lby) - Der Beifahrer eines Kleintransporters hat einer Zivilstreife den Mittelfinger gezeigt. Nach Polizeiangaben hatte der Mann 1,5 Promille.
Nach der Werbung weiterlesen
Demnach war den Beamten das Fahrzeug auf der A9 bei Bindlach (Landkreis Bayreuth) aufgefallen, weil es nur auf der mittleren Spur fuhr. Nachdem die zivile Polizeistreife den Transporter überholt hatte, überholte der Transporter folglich wieder die Polizisten. Nach Angaben zeigte der Beifahrer den Beamten bei dem Überholmanöver den Stinkefinger und der Fahrer fuhr schneller als erlaubt weiter.
Bei der anschließenden Kontrolle stellte die Polizei einen Promillewert von 1,5 bei dem Beifahrer fest. Gegen ihn läuft jetzt ein Strafverfahren wegen Beleidigung. Der Fahrer muss wegen zu schnellen Fahrens ein Bußgeld in Höhe von 320 Euro zahlen.