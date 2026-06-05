Verkehr: Beifahrer zeigt Polizisten Mittelfinger

Demnach war den Beamten das Fahrzeug auf der A9 bei Bindlach (Landkreis Bayreuth) aufgefallen, weil es nur auf der mittleren Spur fuhr. Nachdem die zivile Polizeistreife den Transporter überholt hatte, überholte der Transporter folglich wieder die Polizisten. Nach Angaben zeigte der Beifahrer den Beamten bei dem Überholmanöver den Stinkefinger und der Fahrer fuhr schneller als erlaubt weiter.