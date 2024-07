München (dpa/lby) - Viel Geduld brauchen Reisende an diesem Wochenende: Mit dem Ferienbeginn in Bayern dürfte es auf Straßen, in Flugzeugen und Bahnen voll werden. Auch, weil sich in einigen Bundesländern die Sommerferien schon dem Ende zuneigen. Am Samstag staute es sich erneut auf den notorischen Strecken in Bayern - auch wegen der Ausflügler, die das zunächst sonnig-warme Wetter herauslockte.