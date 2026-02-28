 
Ein Anhänger voller Baumschnitt sorgt in Nordhausen für Ärger: Herabfallende Äste beschädigen 38 geparkte Autos. Die Polizei ermittelt jetzt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Verkehr: Baumschnitt beschädigt fast 40 Autos - Polizei ermittelt
Gegen den Mann werde nun wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. (Symbolbild) Foto: Bodo Schackow/dpa

Nordhausen (dpa/th) - Von einem Anhänger herunterhängende Äste haben 38 Autos beschädigt. Ein 42-jähriger Autofahrer habe wohl nicht gemerkt, dass das transportierte Astwerk von seinem Anhänger herabfiel, teilte die Polizei mit. Die Äste hätten zunächst im Vorbeifahren etliche parkende Autos zerkratzt, einige seien auf der Straße liegen geblieben. Hinter dem Mann fahrende Verkehrsteilnehmer hätten vergeblich versucht, ihn durch Hupen mit Licht und Horn auf die Gefahr aufmerksam zu machen.

"Misslungene Ladungssicherung kann ihm ruhigen Gewissens unterstellt werden", so die Polizei. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen von einem Schaden von rund 10.000 Euro aus. Die Polizei ermittele jetzt gegen den Mann wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort.