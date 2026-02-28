Verkehr: Baumschnitt beschädigt fast 40 Autos - Polizei ermittelt

Nordhausen (dpa/th) - Von einem Anhänger herunterhängende Äste haben 38 Autos beschädigt. Ein 42-jähriger Autofahrer habe wohl nicht gemerkt, dass das transportierte Astwerk von seinem Anhänger herabfiel, teilte die Polizei mit. Die Äste hätten zunächst im Vorbeifahren etliche parkende Autos zerkratzt, einige seien auf der Straße liegen geblieben. Hinter dem Mann fahrende Verkehrsteilnehmer hätten vergeblich versucht, ihn durch Hupen mit Licht und Horn auf die Gefahr aufmerksam zu machen.