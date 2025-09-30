Gräfenberg (dpa/lby) - Die ganze Nacht lang ist die Zugstrecke zwischen Eschenau in Eckental (Landkreis Erlangen-Höchstadt) und dem oberfränkischen Gräfenberg (Landkreis Forchheim) gesperrt gewesen. Wie eine Sprecherin der Bahn mitteilte, war ein Baum ins Gleisbett geraten. Von Montagabend an fuhren demnach keine Züge mehr. Erst am frühen Morgen wurde die Strecke wieder freigegeben. Wie viele Züge aufgrund der Streckensperrung ausfielen, war zunächst unklar.