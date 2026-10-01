Verkehr: Bamberg will historischen Bahnhof modernisieren lassen

Bamberg (dpa/lby) - Die Bamberger Stadtspitze will den historischen Bahnhof der oberfränkischen Kommune sanieren und modernisieren lassen. Dafür will Oberbürgermeister Sebastian Niedermaier (SPD) nun Verhandlungen mit der DB über die Aufnahme in das "Zukunftsbahnhof"-Programm der DB aufnehmen, wie das Rathaus mitteilte. "Wir wollen den Bahnausbau nicht einfach über uns ergehen lassen, sondern ihn aktiv für Bamberg nutzen und gestalten", erklärte Niedermaier. Am Mittwoch hatte sich der Stadtrat mit dem Thema befasst.