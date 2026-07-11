Verkehr: Bahnverkehr wegen Bauarbeiten bei Fulda ausgebremst

Fulda (dpa/lhe) - Bahnreisende im Nah- und Fernverkehr müssen sich bis 27. Juli wegen umfangreicher Bauarbeiten am Bahnknoten Fulda auf Verzögerungen und Zugausfälle einstellen. "Die Weichenerneuerungen in Fulda mussten kurzfristig eingeplant werden und finden daher zusätzlich zu ohnehin geplanten Großbaumaßnahmen, wie der Korridorsanierung der rechten Rheinstrecke zwischen Wiesbaden und Köln und Maßnahmen im Knoten Mainz statt", teilte die Deutsche Bahn (DB) mit.