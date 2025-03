Schnabelwaid (dpa/lby) - Sieben Menschen sind bei einem Zusammenstoß zweier Autos im Landkreis Bayreuth verletzt worden - drei von ihnen schwer. Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein 19-Jähriger bei Rot über eine Kreuzung in Schnabelwaid gefahren sein, wie ein Polizeisprecher sagte. Eine 20-Jährige sei in dem Moment abgebogen. Der junge Mann sei daraufhin mit seinem Auto seitlich in das der Frau gefahren.