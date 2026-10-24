Verkehr: Autos stoßen frontal zusammen - fünf Schwerverletzte

Schönau vor dem Walde (dpa/th) - Beim Frontalzusammenstoß zweier Autos sind in Schönau vor dem Walde (Kreis Gotha) acht Menschen verletzt worden, fünf von ihnen schwer. Die beiden Fahrzeuge waren am Nachmittag gegen 15.00 Uhr auf der Straße zwischen Schönau vor dem Walde und Georgenthal unterwegs, als sie frontal zusammenstießen, wie die Polizei mitteilte. Warum es zu dem Zusammenstoß kam, ist den Polizeiangaben nach bislang unklar. Die Unfallursachenermittlung dauert an.