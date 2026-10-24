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Verkehr Autos stoßen frontal zusammen - fünf Schwerverletzte

Acht Menschen verletzt, fünf von ihnen schwer: Nach dem Frontalzusammenstoß bei Schönau vor dem Walde kommt ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Was bislang zur Unfallursache bekannt ist.

Verkehr: Autos stoßen frontal zusammen - fünf Schwerverletzte
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Auf einer Landstraße im Landkreis Gotha sind zwei Autos frontal kollidiert. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa

Schönau vor dem Walde (dpa/th) - Beim Frontalzusammenstoß zweier Autos sind in Schönau vor dem Walde (Kreis Gotha) acht Menschen verletzt worden, fünf von ihnen schwer. Die beiden Fahrzeuge waren am Nachmittag gegen 15.00 Uhr auf der Straße zwischen Schönau vor dem Walde und Georgenthal unterwegs, als sie frontal zusammenstießen, wie die Polizei mitteilte. Warum es zu dem Zusammenstoß kam, ist den Polizeiangaben nach bislang unklar. Die Unfallursachenermittlung dauert an. 

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Es kam ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Sämtliche Verletzte wurden in Krankenhäuser gebracht, wie es weiter heißt. In Lebensgefahr schwebt demnach niemand. Die Fahrzeuge wurden bei dem Unfall den Angaben nach völlig zerstört: Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 35.000 Euro.