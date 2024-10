In der Millionenstadt München dagegen kommen 506 Autos auf 1.000 Einwohner. In Nürnberg sind es 474, in Augsburg sogar nur 466. Die niedrigste Pkw-Dichte nach Ländern wiesen die Stadtstaaten Berlin (329), Hamburg (426) und Bremen (435) auf. Den niedrigsten Wert in einem Flächenland gibt es in Sachsen mit 534. In allen ostdeutschen Flächenländern ist die Pkw-Dichte unter Bundesdurchschnitt, in allen westdeutschen darüber.