Zeil am Main (dpa/lby) - Eine Autofahrerin ist in Unterfranken falsch abgebogen und hat dadurch den Zugverkehr lahmgelegt. Wie die Polizei mitteilte, hat die Seniorin am Samstag beim Abbiegen in Zeil am Mein (Kreis Haßberge) den Radweg mit der Straße verwechselt. Demnach sei sie mit ihrem Wagen von dem asphaltierten Radweg abgekommen und in den Gleisen steckengeblieben.