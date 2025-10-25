Verkehr: Autofahrer wird aus Wagen geschleudert und stirbt

Hunding (dpa/lby) - Ein 23 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Unfall aus seinem Wagen geschleudert und tödlich verletzt worden. Andere Verkehrsteilnehmer entdeckten das Auto auf einer Wiese – es lag auf dem Dach, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Ermittler gehen davon aus, dass der junge Fahrer von einer Straße bei Hunding (Landkreis Deggendorf) abkam, eine Böschung hinunterfuhr und das Fahrzeug sich überschlug. Der Fahrer sei dabei aus dem Wagen geschleudert worden.