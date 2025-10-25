 
Verkehr Autofahrer wird aus Wagen geschleudert und stirbt

Autofahrer sehen einen Wagen auf einer Wiese neben der Straße. Das Fahrzeug liegt auf dem Dach. Wie es zu dem tragischen Unfall kam.

Sanitäter reanimieren den Autofahrer an der Unfallstelle. (Symbolbild) Foto: Peter Kneffel/dpa

Hunding (dpa/lby) - Ein 23 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Unfall aus seinem Wagen geschleudert und tödlich verletzt worden. Andere Verkehrsteilnehmer entdeckten das Auto auf einer Wiese – es lag auf dem Dach, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Ermittler gehen davon aus, dass der junge Fahrer von einer Straße bei Hunding (Landkreis Deggendorf) abkam, eine Böschung hinunterfuhr und das Fahrzeug sich überschlug. Der Fahrer sei dabei aus dem Wagen geschleudert worden.

Sanitäter reanimierten den 23-Jährigen an der Unfallstelle. Dennoch sei der Mann kurze Zeit später an seinen schweren Verletzungen gestorben. Weitere Menschen saßen demnach nicht in dem Wagen. Warum es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. Es sei nicht davon auszugehen, dass weitere Fahrzeuge beteiligt waren.