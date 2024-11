Allersberg (dpa/lby) - Bei einem Verkehrsunfall in Mittelfranken ist ein Mann tödlich verletzt worden. Der 61-Jährige war am Morgen auf der Staatsstraße von Allersberg kommend in Richtung Reckenstetten (Landkreis Roth) aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt, wie die Polizei mitteilte.