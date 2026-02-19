Edling (dpa/lby) - Bei einem Zusammenprall zwischen einem Auto und einem Zug ist der 67 Jahre alte Fahrer des Wagens gestorben. Der Mann sei trotz rot blinkender Lichter über den unbeschrankten Bahnübergang gefahren, teilte die Polizei mit. Die Bahn sei trotz Notbremsung gegen das Auto geprallt, wodurch dessen Fahrer tödliche Verletzungen erlitten habe. Zwei Fahrgäste in der Bahn seien leicht verletzt worden, der 62 Jahre alte Zugführer habe einen Schock erlitten. Der Bahnübergang war nach dem Unfall in der Nacht zum Donnerstag für mehrere Stunden gesperrt.