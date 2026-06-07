 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region

  4. Autofahrer rast mit mehr als 150 km/h durch Kulmbach

Verkehr Autofahrer rast mit mehr als 150 km/h durch Kulmbach

Mitten in der Nacht jagt ein 19-Jähriger mit Vollgas durch eine oberfränkische Stadt. Die Polizei verfolgt den Wagen mit Blaulicht und Sirene über mehrere Kilometer.

Verkehr: Autofahrer rast mit mehr als 150 km/h durch Kulmbach
1
Die Polizisten können kein Grund finden, warum der 19-Jährige vor der Kontrolle geflohen ist. (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa

Kulmbach (dpa/lby) - Mit teilweise mehr als 150 Kilometern pro Stunde ist ein junger Autofahrer durch Kulmbach gerast und hat sich eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Die Beamten wollten in der Nacht zu Samstag den 19-Jährigen kontrollieren, da er deutlich zu schnell unterwegs war, wie die Polizei mitteilte. Doch statt anzuhalten, gab der junge Autofahrer Gas und raste über die Bundesstraße 85, die quer durch die oberfränkische Stadt führt. 

Nach der Werbung weiterlesen

Nach gut fünf Kilometern stoppte eine Streife den Wagen. Bei einer Kontrolle konnten die Beamten nicht klären, warum der junge Autofahrer geflohen war. Der 19-Jährige hatte weder Alkohol getrunken noch Drogen genommen, hieß es. Auch ein Führerschein hatte er besseren. Dieser wurde noch an Ort und Stelle von den Beamten eingezogen.