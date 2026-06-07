Verkehr: Autofahrer rast mit mehr als 150 km/h durch Kulmbach

Kulmbach (dpa/lby) - Mit teilweise mehr als 150 Kilometern pro Stunde ist ein junger Autofahrer durch Kulmbach gerast und hat sich eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Die Beamten wollten in der Nacht zu Samstag den 19-Jährigen kontrollieren, da er deutlich zu schnell unterwegs war, wie die Polizei mitteilte. Doch statt anzuhalten, gab der junge Autofahrer Gas und raste über die Bundesstraße 85, die quer durch die oberfränkische Stadt führt.