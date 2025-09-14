Verkehr: Autofahrer flieht nach Unfall mit Baum - Große Suche

Krummennaab (dpa/lby) - Stundenlang haben zahlreiche Einsatzkräfte in der Nacht nach einem möglicherweise schwer verletzten Autofahrer gesucht - ohne Erfolg. Der Mann sei mit seinem Wagen bei Krummennaab (Landkreis Tirschenreuth) von der Straße abgekommen, durch die Luft geflogen und frontal gegen einen Baum geprallt, teilte die Polizei mit. Andere Autofahrer gaben bei den Beamten an, dass er mit dem Wagen über eine Leitplanke gefahren und etwa zwei Meter vom Boden abgehoben sei. Nach dem Unfall sei der Fahrer ausgestiegen und zu Fuß weggerannt.