  Autofahrer flieht nach Unfall mit Baum - Große Suche

Verkehr Autofahrer flieht nach Unfall mit Baum - Große Suche

Mitten in der Nacht hebt ein Auto rund zwei Meter ab und prallt frontal gegen einen Baum. Der Fahrer läuft davon. Was steckt hinter der Flucht?

 
Verkehr: Autofahrer flieht nach Unfall mit Baum - Große Suche
1
Auch mit einer Drohne suchten Feuerwehrleute nach dem flüchtigen Autofahrer. (Symbolbild) Foto: Jan Woitas/dpa

Krummennaab (dpa/lby) - Stundenlang haben zahlreiche Einsatzkräfte in der Nacht nach einem möglicherweise schwer verletzten Autofahrer gesucht - ohne Erfolg. Der Mann sei mit seinem Wagen bei Krummennaab (Landkreis Tirschenreuth) von der Straße abgekommen, durch die Luft geflogen und frontal gegen einen Baum geprallt, teilte die Polizei mit. Andere Autofahrer gaben bei den Beamten an, dass er mit dem Wagen über eine Leitplanke gefahren und etwa zwei Meter vom Boden abgehoben sei. Nach dem Unfall sei der Fahrer ausgestiegen und zu Fuß weggerannt. 

Die Feuerwehr und der Rettungsdienst suchten mehr als vier Stunden das Gebiet nach dem Mann ab. Auch eine Drohne kam dabei zum Einsatz. Die Polizei übernahm die Ermittlungen zu den Hintergründen.