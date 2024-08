Allstedt/Halle - Bei einem Unfall auf der A38 im Landkreis Mansfeld-Südharz ist ein 61-jähriger Autofahrer gestorben. Sein 42-jähriger Beifahrer kam in ein Krankenhaus, sein Zustand ist sehr kritisch, wie die Polizei in Halle mitteilte. Beide Männer stammen demnach aus dem thüringischen Kyffhäuserkreis. Ihr Fahrzeug sei in der Dunkelheit aus bisher ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen und gegen ein Brückengeländer geprallt. Andere Fahrzeuge seien an dem Unfall zwischen der Raststätte Rohnetal und der Anschlussstelle Allstedt in Fahrtrichtung Göttingen nicht beteiligt gewesen, hieß es.