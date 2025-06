Dresden/Magdeburg/Erfurt - Autofahrerinnen und Autofahrer in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen müssen sich zum Pfingstwochenende auf besonders volle Straßen und Staus einstellen. "Pfingsten zählt traditionell zu den reisestärksten Zeiten des Jahres", teilte die Autobahn GmbH des Bundes mit. Vor allem am Freitagnachmittag und Samstagvormittag dürfte es auf den Autobahnen eng werden. Auch am Pfingstmontag sei mit erheblichem Rückreiseverkehr zu rechnen.