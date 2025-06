München (dpa/lby) - Nach einem Unfall kommt es am Morgen auf der Autobahn 96 in Richtung München zu Stau. Wie die Polizei mitteilte, überschlug sich bei Weßling eines von zwei beteiligten Fahrzeugen und landete mit dem Dach auf dem Standstreifen. Eine Person wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.