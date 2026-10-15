Verkehr: Auto überschlägt sich auf A3 – Männer aus Bayern sterben

Diez - Bei einem Autounfall auf der Autobahn 3 in Rheinland-Pfalz sind zwei Menschen gestorben. Es handle sich um Männer im Alter von 56 und 74 Jahren aus Bayern, teilte die Autobahnpolizei in Montabaur mit. Die Todesopfer starben demnach trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle an der Anschlussstelle Diez. Die beiden weiteren Insassen des Wagens wurden verletzt, Lebensgefahr bestand nicht.