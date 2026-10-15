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Verkehr Auto überschlägt sich auf A3 – Männer aus Bayern sterben

Ein Auto prallt in Rheinland-Pfalz gegen eine Schutzplanke und überschlägt sich. Die Ermittlungen zum Unfall auf der A3 dauern an. Was bisher bekannt ist.

Verkehr: Auto überschlägt sich auf A3 – Männer aus Bayern sterben
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Die aus Bayern stammenden Todesopfer waren trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle an der Anschlussstelle Diez gestorben. Foto: Sascha Ditscher/dpa

Diez - Bei einem Autounfall auf der Autobahn 3 in Rheinland-Pfalz sind zwei Menschen gestorben. Es handle sich um Männer im Alter von 56 und 74 Jahren aus Bayern, teilte die Autobahnpolizei in Montabaur mit. Die Todesopfer starben demnach trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle an der Anschlussstelle Diez. Die beiden weiteren Insassen des Wagens wurden verletzt, Lebensgefahr bestand nicht. 

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Nach den bisherigen Ermittlungen war ihr Auto in Fahrtrichtung Köln aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, gegen die Schutzplanke geprallt und hatte sich überschlagen. 

Die Anschlussstelle Diez wurde für die Unfallaufnahme gesperrt, die Sperrung wird den Angaben vom Nachmittag zufolge noch mehrere Stunden dauern.