Tacherting (dpa/lby) - Mit seinem Auto ist ein 29-Jähriger bei Tacherting (Landkreis Traunstein) gegen einen Baum geprallt und ums Leben gekommen. Der Autofahrer habe durch den Zusammenstoß am Sonntag so schwere Verletzungen erlitten, dass er noch an der Unfallstelle starb, teilte die Polizei mit. Weitere Menschen saßen den Angaben zufolge nicht in dem Wagen.