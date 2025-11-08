Theilenhofen (dpa/lby) - Bei einem Unfall bei Theilenhofen (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen) ist ein Auto in einen Vorgarten geschleudert worden. Der Fahrer kam schwer verletzt ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Sein Wagen war zuvor am Abend von der Straße abgekommen, über eine Leitplanke geschleudert worden und hatte sich mehrfach überschlagen. Ein Sprecher sagte, vermutliche habe der Mann sein Tempo zuvor nicht angepasst. Der Fahrer musste aus dem Auto geborgen werden. Ein Beifahrer habe sich leicht verletzt selbst befreien können.