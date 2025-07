Dann sei das Fahrzeug in die Luft geschleudert worden und in etwa drei Metern Höhe in die Scheune eingeschlagen, sagte der Sprecher weiter. In dem Auto saßen den Angaben zufolge fünf Menschen, darunter drei Kinder im Alter von 11, 12 und 13 Jahren. Alle Insassen wurden leicht, die 43-jährige Beifahrerin schwer verletzt. Wie es zu dem Unfall kam, ist bislang unklar. Man könne aber ausschließen, dass Alkohol eine Rolle gespielt habe, sagte der Sprecher.