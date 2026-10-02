Birkenau (dpa/lhe) - Zwei Autofahrer sind bei einem Frontalzusammenstoß bei Birkenau (Landkreis Bergstraße) schwer verletzt worden. Zuvor war ein 20-Jähriger aus bislang unbekannten Gründen in den Gegenverkehr geraten, wie die Polizei mitteilte. Er prallte daraufhin gegen den entgegenkommenden Wagen eines 38-Jährigen. Beide Männer kamen am Donnerstagabend mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Weitere Details zum Unfallhergang waren zunächst noch unklar.