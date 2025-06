Nach Angaben der Ermittler war ein 22 Jahre alter Autofahrer am Samstag zu schnell unterwegs. In einer Kurve verlor er die Kontrolle über seinen Wagen, erfasste zunächst frontal die Pedelec-Fahrerin auf dem Radweg und danach das Betonfundament eines Hochspannungsmastes. Die Frau starb noch an der Unfallstelle. Die vier Insassen des Autos wurden in dem Wagen eingeklemmt und mussten von Feuerwehrleuten mit schwerem Gerät befreit werden.