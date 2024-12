Die Unfallstelle war laut Polizei für etwa drei Stunden in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Mehr als 130 Einsatzkräfte seien beteiligt gewesen. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die 18-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.