Lichtenau (dpa/lby) - Ein 19 Jahre alter Autofahrer hat bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 6 in Mittelfranken schwere Verletzungen erlitten. Der junge Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, wie die Polizei mitteilte. Ersten Erkenntnissen nach wechselte ein Lastwagenfahrer nahe Lichtenau (Landkreis Ansbach) von der rechten auf die linke Spur, um einen Lkw zu überholen. Der auf der linken Spur kommende 19-Jährige sei auf den Lastwagen aufgefahren. Sein Auto sei ins Schleudern geraten und auf dem Grünstreifen neben der Autobahn zum Stehen gekommen. Der 50 Jahre alte Lkw-Fahrer sei unverletzt geblieben.