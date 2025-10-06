Die Autofahrerin erkannte demnach, dass der Mann wohl unter Schock stand und sich nicht selbst retten konnte. Sie sei deshalb "beherzt" zur Tat geschritten, hieß es von der Polizei, und habe den Mann von der Autobahn gezogen. Damit habe sie wohl das Schlimmste verhindert - denn gleich danach sei das auf der Fahrbahn liegende Motorrad von einem Kleintransporter erfasst worden. Alle Beteiligten blieben unverletzt.