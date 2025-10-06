Waldbrunn (dpa/lby) - Ein junger Motorradfahrer verdankt dem schnellen Eingreifen einer Autofahrerin nach einem Unfall auf der Autobahn vermutlich sein Leben. Auf der A3 nahe Waldbrunn (Landkreis Würzburg) wechselte der 20-Jährige nach Polizeiangaben mit seiner Maschine so unvermittelt die Spur, dass die 35 Jahre alte Frau mit ihrem nachfolgenden Auto weder ausweichen noch bremsen konnte. Das Motorrad touchierte das Auto, der Fahrer stürzte und blieb auf dem Mittelstreifen liegen.
Verkehr Auf der Autobahn: Frau rettet gestürzten Motorradfahrer
dpa 06.10.2025 - 17:31 Uhr