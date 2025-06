Verkehr auf Autobahnen: Kein Platz für Trucks? Autoclub kritisiert Überfüllung

Potsdam/Dresden (dpa/ta) - An Autobahnen in Deutschland fehlen viele tausend Lkw-Stellplätze - nach einer Kontrolle an Rastanlagen beklagt der Auto Club Europa (ACE) eine erhebliche Gefährdung für den Verkehr. Vom 15. April bis zum 3. Juni ließ der Verkehrsclub zählen, wie viele Lkw an Autobahnen jeweils ab 20.30 Uhr abgestellt wurden. In Ostdeutschland soll die Situation auf dem südlichen Berliner Ring (A10) und der A24 in Mecklenburg-Vorpommern etwa wegen falsch geparkter Lastwagen besonders risikoreich gewesen sein.