Brunnthal (dpa/lby) - Auf der regennassen Fahrbahn am Autobahnkreuz München Süd sind zwei Autos so heftig zusammengestoßen, dass ein Wagen von der Fahrbahn in einen angrenzenden Grünstreifen geschleudert wurde. Die beiden Fahrer wurden dabei schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Ihre jeweiligen Beifahrer erlitten demnach leichte Verletzungen.