München (dpa/lby) - An Bayerns Bahnhöfen steht ein Frühjahrsputz an. Von diesem Donnerstag an werden in 130 Stationen die Vorplätze, Bahnsteige, Treppen, Tunnel und Aufzüge gereinigt, wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn mitteilte. Auch die Glasflächen, das Mobiliar und Vitrinen der Bahnhöfe sollen wieder glänzen.