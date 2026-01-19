Barbing (dpa/lby) - Sechs Menschen sind bei einem Unfall auf der Autobahn 3 nahe Barbing (Landkreis Regensburg) teils schwer verletzt worden. Ein 41 Jahre alter Autofahrer war am Sonntagvormittag am Steuer seines Wagens eingeschlafen, wie die Polizei mitteilte. Er kam mit seinem Wagen von der Fahrspur ab und touchierte einen Transporter, der sich überschlug. Sanitäter brachten die sechs Verletzten in eine Klinik. Lebensgefahr bestehe nicht.