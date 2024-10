Verkehr: Albaufstieg in Richtung München gesperrt

Mühlhausen/Merklingen - Wegen Straßen- und Baumarbeiten wird die Autobahn 8 in Fahrtrichtung München am Albaufstieg für mehrere Tage voll gesperrt. Nach Auskunft der Autobahn GmbH des Bundes beginnt die Sperrung am 11. Oktober um 20.00 Uhr und endet am 14. Oktober um 5.00 Uhr. Diese Maßnahmen zwischen den Anschlussstellen Mühlhausen im Täle und Merklingen seien vor dem Winter notwendig. Die Fahrtrichtung Stuttgart-Karlsruhe der A8 sei nicht betroffen.