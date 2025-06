Leipzig - Zum Start der Sommerferien in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen rechnet der ADAC am letzten Juniwochenende mit Staus auf den Autobahnen. Besonders betroffen dürfte die Autobahn 4 in Sachsen sein, die laut dem Verkehrsclub als meistbefahrene Strecke im Freistaat gilt. Zwischen Chemnitz und Dresden drohen wegen zahlreicher Baustellen lange Staus.