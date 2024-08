Verkehr: ADAC rechnet mit Staus für Urlaubsrückkehrer

München (dpa/lby) - Der ADAC rechnet am Wochenende mit Staus für Urlaubsrückkehrer. Wegen des regionalen Feiertags Mariä Himmelfahrt am Donnerstag könnten einige Autourlauber aus Bayern bereits am Mittwochnachmittag starten. Am Feiertag selbst und auch am Freitag könne es auf den Straßen im Freistaat dagegen ruhiger als üblich sein, teilte der ADAC mit. Für das Wochenende erwartet der Verkehrsclub dann nochmals volle Autobahnen. Der Grund sei das nahende Ferienende in mehreren anderen Bundesländern.