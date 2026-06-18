Verkehr: Abschnitt der A60 wird nach Lkw-Brand kurzzeitig gesperrt

Rüsselsheim - Nach einem Lkw-Brand wird die A60 in Fahrtrichtung Mainz im Bereich der Anschlussstelle Rüsselsheim-Mitte in der Nacht auf Freitag gesperrt. Die Sperrung sei notwendig um die Fahrbahn instand zu setzen, teilte die Autobahn GmbH des Bundes mit. Der Lkw hatte am Mittwochabend auf der Strecke gebrannt, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Dabei sei es auch zu einer starken Rauchentwicklung gekommen.