Rüsselsheim (dpa/lhe) - Nach der Sperrung der A60 in Fahrtrichtung Mainz im Bereich der Anschlussstelle Rüsselsheim-Mitte ist die Autobahn nun wieder komplett befahrbar. Das bestätigte eine Polizeisprecherin. Nach einem Lkw-Brand am Mittwochabend auf der Strecke musste die Fahrbahn über Nacht wieder instand gesetzt und deshalb komplett gesperrt werden. Am Donnerstag war eine Spur im betroffenen Abschnitt nicht befahrbar, ab 21.00 Uhr wurde der Verkehr dann komplett abgeleitet.