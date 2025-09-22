Lederhose (dpa/th) - Wegen eines Verkehrsunfalls ist die Autobahn 9 zwischen den Anschlussstellen Lederhose und Hermsdorf-Süd in Richtung Berlin voll gesperrt. Nach aktuellen Erkenntnissen seien drei Fahrzeuge in den Unfall verwickelt, sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei. Angaben zu Verletzten machte er nicht. Die Unfallmeldung sei um kurz vor 11.00 Uhr eingegangen. Autofahrer seien gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.