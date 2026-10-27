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Verkehr A71: Schmücke-Tunnel in Nordthüringen für zwei Nächte dicht

Auf der A71 wird der Schmücke-Tunnel in Richtung Sangerhausen nachts gesperrt. Hintergrund sind die laufenden Sanierungsarbeiten.

Verkehr: A71: Schmücke-Tunnel in Nordthüringen für zwei Nächte dicht
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Eine Röhre des Schmücke-Tunnels in Nordthüringen wird am Mittwochabend für zwei Nächte gesperrt bleiben. (Archivbild) Foto: Michael Reichel/dpa

Heldrungen (dpa/th) - Reisende auf der A71 in Nordthüringen müssen sich ab Dienstagabend für zwei Nächte auf Behinderungen einstellen. Wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilt, wird der Tunnel Schmücke im Zuge der laufenden Sanierungsarbeiten in Fahrtrichtung Sangerhausen für die kommenden zwei Nächte jeweils von 19.00 bis 6.00 Uhr gesperrt. Der Verkehr wird dafür ab der Anschlussstelle Kölleda umgeleitet. Ab Donnerstagmorgen, 6.00 Uhr, kann der Verkehr demnach wieder wie gewohnt fließen, sagte ein Sprecher der Deutschen-Presse-Agentur.

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Der Schmücke-Tunnel soll für rund 20 Millionen Euro umfassend saniert werden. Das 1.729 Meter lange Bauwerk zählt zu den längsten Straßentunneln in Thüringen. Der Tunnel unterquert den Höhenzug Schmücke im Kyffhäuserkreis.