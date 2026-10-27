Heldrungen (dpa/th) - Reisende auf der A71 in Nordthüringen müssen sich ab Dienstagabend für zwei Nächte auf Behinderungen einstellen. Wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilt, wird der Tunnel Schmücke im Zuge der laufenden Sanierungsarbeiten in Fahrtrichtung Sangerhausen für die kommenden zwei Nächte jeweils von 19.00 bis 6.00 Uhr gesperrt. Der Verkehr wird dafür ab der Anschlussstelle Kölleda umgeleitet. Ab Donnerstagmorgen, 6.00 Uhr, kann der Verkehr demnach wieder wie gewohnt fließen, sagte ein Sprecher der Deutschen-Presse-Agentur.