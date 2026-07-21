Verkehr: A3 bei Seligenstadt wegen Lkw-Brand stundenlang gesperrt

Nach bisherigen Erkenntnissen geriet der 58-jährige Lkw-Fahrer am Abend aus zunächst unklarer Ursache von der rechten auf die linke Fahrspur und stieß dort mit dem Auto einer 50-Jährigen zusammen. Der Wagen überschlug sich mehrfach, der Anhänger des Lkw geriet in Brand. "Die Löscharbeiten gestalteten sich aufwendig, da der Lastwagen unter anderem Kosmetikartikel transportierte", hieß es. Darunter seien auch Rasierschaumdosen gewesen, die durch die Hitze explodierten.