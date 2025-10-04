 
Verkehr 82-jähriger Autofahrer stirbt bei Unfall - mehrere Verletzte

Ein Senior möchte mit seinem Wagen aus der Zufahrt eines Parkplatzes fahren. Auf der Straße kommt ein Auto angefahren.

 
Für den 82-Jährigen kommt jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa

Schweinfurt (dpa/lby) - Ein Senior ist bei einem Unfall in Unterfranken ums Leben gekommen, vier weitere Menschen wurden teils schwer verletzt. Ein 82-Jähriger wollte mit seinem Wagen aus der Einfahrt eines Parkplatzes in Schweinfurt fahren und habe dabei das herannahende Auto eines 19-Jährigen übersehen, wie die Polizei mitteilte. Durch den Zusammenstoß wurde der Senior so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Die 81 Jahre alte Beifahrerin erlitt demnach lebensgefährliche Verletzungen und wurde in eine Klink gebracht. 

Der 18-jährige Beifahrer des anderen Wagens sei schwer und der ein Jahr ältere Fahrer leicht verletzt. Ebenfalls leichte Verletzungen hat ein 46 Jahre alter Fahrer eines dritten Autos erlitten, dessen Wagen bei dem Unfall touchiert wurde. Sanitäter brachten alle Verletzten in ein Krankenhaus. Auch ein Rettungshubschrauber war den Angaben zufolge im Einsatz.