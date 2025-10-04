Verkehr: 82-jähriger Autofahrer stirbt bei Unfall - mehrere Verletzte

Schweinfurt (dpa/lby) - Ein Senior ist bei einem Unfall in Unterfranken ums Leben gekommen, vier weitere Menschen wurden teils schwer verletzt. Ein 82-Jähriger wollte mit seinem Wagen aus der Einfahrt eines Parkplatzes in Schweinfurt fahren und habe dabei das herannahende Auto eines 19-Jährigen übersehen, wie die Polizei mitteilte. Durch den Zusammenstoß wurde der Senior so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Die 81 Jahre alte Beifahrerin erlitt demnach lebensgefährliche Verletzungen und wurde in eine Klink gebracht.