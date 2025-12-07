Taiting (dpa/lby) - Eine 76 Jahre alte Fußgängerin ist von einem Auto angefahren und tödlich verletzt worden. Die Seniorin sei bei dem Unfall in Taiting (Landkreis Aichach-Friedberg) am Freitagnachmittag mehrere Meter durch die Luft geschleudert worden, teilte die Polizei mit. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. Der 60 Jahre alte Autofahrer sowie mehrere Ersthelfer erlitten den Angaben nach einen Schock und wurden von einem Kriseninterventionsteam betreut. Die Polizei bittet weitere Unfallzeugen, sich zu melden.