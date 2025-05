Der 24-Jährige war den Angaben zufolge am Nachmittag von Langlau in Richtung Pleinfeld unterwegs, als er aus zunächst ungeklärter Ursache kurz vor der Abzweigung nach Veitserlbach mit dem entgegenkommenden Auto der 42-Jährigen zusammenstieß. Die Fahrerin starb trotz umgehend eingeleiteter Wiederbelebungsmaßnahmen noch am Unfallort. Der 24-Jährige wurde in seinem stark deformierten Wagen eingeklemmt und kam nach seiner Befreiung durch Feuerwehrleute mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik.