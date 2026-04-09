Eppishausen (dpa/lby) - In Eppishausen (Kreis Unterallgäu) ist ein 22-jähriger Motorradfahrer tödlich verunglückt. Nach bisherigen Ermittlungen sei der Mann am Mittwoch zu schnell gefahren, nach rechts von der Straße abgekommen und gestürzt, teilte die Polizei mit. Trotz sofort eingeleiteter Maßnahmen zur Rettung und Wiederbelebung durch Ersthelfer und Einsatzkräfte sei der Fahrer noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen gestorben.