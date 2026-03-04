Verkehr: 21-Jähriger bei Motorradunfall lebensgefährlich verletzt

Demnach hatte der junge Mann mit seiner Maschine am Dienstagabend ein vorausfahrendes Auto überholen wollen. Beim Wiedereinscheren kam das Motorrad nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen zwei geparkte Autos. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mann gegen das Heck eines Wagens geschleudert und blieb lebensgefährlich verletzt auf der Straße liegen.