Verkehr: 21-Jähriger bei Motorradunfall lebensgefährlich verletzt

Ingolstadt (dpa/lby) - Ein 21 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Ingolstadt lebensgefährlich verletzt worden. Er habe bei einem Überholmanöver die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, teilte die Polizei mit.
Demnach hatte der junge Mann mit seiner Maschine am Dienstagabend ein vorausfahrendes Auto überholen wollen. Beim Wiedereinscheren kam das Motorrad nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen zwei geparkte Autos. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mann gegen das Heck eines Wagens geschleudert und blieb lebensgefährlich verletzt auf der Straße liegen.
Ein Zusammenstoß mit dem überholten Auto hatte nach Angaben der Polizei nicht stattgefunden. Mehrere Zeugen beobachteten den Unfall und leisteten sofort Erste Hilfe, bis die Rettungskräfte eintrafen. Der 21-Jährige wurde mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.
An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein geschätzter Schaden von rund 50.000 Euro. Feuerwehrkräfte sicherten die Unfallstelle, die Straße war für mehrere Stunden gesperrt.