 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region

  4. 19-Jährige und 16-Jährige sterben bei Frontalzusammenstoß

Verkehr 19-Jährige und 16-Jährige sterben bei Frontalzusammenstoß

Ein Auto kommt von der Fahrbahn ab und touchiert eine Leitplanke. Der Fahrer lenkt gegen. Zwei junge Menschen werden bei dem Unfall getötet.

Verkehr: 19-Jährige und 16-Jährige sterben bei Frontalzusammenstoß
1
Für die beiden jungen Frauen kommt jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) Foto: Stephan Jansen/dpa

Wildflecken - Eine 19 Jahre alte Autofahrerin und ihre 16-jährige Beifahrerin sind bei einem Frontalzusammenstoß in Unterfranken ums Leben gekommen. Die beiden starben noch an der Unfallstelle bei Wildflecken (Landkreis Bad Kissingen), wie die Polizei mitteilte. Ein Autofahrer war demnach am Morgen mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und hatte eine Leitplanke touchiert. Beim Zurücklenken sei das Auto mit dem entgegenkommenden Fahrzeug der beiden jungen Frauen kollidiert. 

Nach der Werbung weiterlesen

Der 50 Jahre alte Autofahrer erlitt leichte Verletzungen und kam in ein Krankenhaus, wie es hieß. Warum er von der Fahrbahn abkam, war zunächst unklar. Ein Gutachter wurde mit der Klärung der Unfallursache beauftragt.