Verkehr: 19-Jährige und 16-Jährige sterben bei Frontalzusammenstoß

Wildflecken - Eine 19 Jahre alte Autofahrerin und ihre 16-jährige Beifahrerin sind bei einem Frontalzusammenstoß in Unterfranken ums Leben gekommen. Die beiden starben noch an der Unfallstelle bei Wildflecken (Landkreis Bad Kissingen), wie die Polizei mitteilte. Ein Autofahrer war demnach am Morgen mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und hatte eine Leitplanke touchiert. Beim Zurücklenken sei das Auto mit dem entgegenkommenden Fahrzeug der beiden jungen Frauen kollidiert.